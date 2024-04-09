Росія вдарила КАБами по центру Харкова, поранені три людини

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи, російські окупанти завдали ударів з повітря

Ігор Терехов (Ілюстративне фото)

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов заявив про два влучання по центральній частині міста.

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14:53. Повітряні сили попередили про загрозу пусків керованих авіаційних бомб у напрямку Харківської області.

14:57. Суспільне повідомило про вибухи у місті.

"Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо – КАБи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", – написав Терехов.

ДОПОВНЕНО о 15:24. Внаслідок ударів окупантів по Харкову попередньо дві людини зазнали поранень, заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас Терехов заявив про трьох постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 15:52. Синєгубов підтвердив, що постраждалих наразі троє – це працівники підприємства, по якому окупанти завдали щонайменше двох ударів. Є руйнування та загоряння будівель, розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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