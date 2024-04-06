Зеленський: Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська

"Ніхто не заспокоює – ми у війні. Але й перебільшувати не треба", – пояснив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

З погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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"Харків сьогодні захищений. Не з точки зору неба [ППО]... А що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська – сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль – ну росіяни цього не приховують. Увесь схід, і не тільки схід, увесь південь нашої держави [є цілями РФ]. І такі міста як Харків, Краматорськ – це їх бажана ціль, це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", – заявив він.

Президент зазначив, що Україна бачить вкиди з боку окупантів та підтягнення їх військ.

За словами Зеленського, росіяни не просто роблять вкиди – у них є дуже підготовлена дезінформаційна політика.

"Вони дійсно переводять війська у тому чи іншому напрямку, потім їх знімають. Самі фотографують: мають і супутникові [знімки], мають різні формати зйомок. Вони розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні ЗМІ, через українські ЗМІ", – пояснив голова держави.

Президент зазначив, українська сторона "іноді не знає", що допомагає загарбникам в інформаційній компанії.

"Авжеж українські медіа цього не хочуть, але ми повинні зрозуміти, що скрізь наші медіа, скрізь Telegram-канали росіяни все це розповсюджують. Ця паніка має хвилю такого вибуху іноді й завдяки нам. Все треба дуже ретельно перевіряти, всі деталі. Ніхто не заспокоює – ми у війні. Але й перебільшувати не треба", – підсумував він.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник президентського Офісу заявив, що Росія готується до великого наступу і тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в Офісі прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто.

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