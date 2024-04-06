Зеленский: Харьков защищен от россиян с точки зрения укреплений и украинской армии

"Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо", – пояснил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

С точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба [ПВО]... А что касается оборонных рубежей, что касается нашего войска – сегодня Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель – ну россияне этого не скрывают. Весь восток, и не только восток, весь юг нашего государства [являются целями РФ]. И такие города как Харьков, Краматорск – это их желанная цель, это понятно. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину", – заявил он.

Президент отметил, что Украина видит вбросы со стороны оккупантов и подтягивание их войск.

По словам Зеленского, россияне не просто делают вбросы – у них очень подготовлена дезинформационная политика.

"Они действительно переводят войска в том или ином направлении, потом их снимают. Сами фотографируют: имеют и спутниковые [снимки], имеют разные форматы съемок. Они распространяют эту информацию через западных партнеров, через западные СМИ, через украинские СМИ", – пояснил глава государства.

Президент отметил, что украинская сторона "иногда не знает", что помогает захватчикам в информационной компании.

"Конечно украинские медиа этого не хотят, но мы должны понять, что сквозь наши медиа, сквозь Telegram-каналы россияне все это распространяют. Эта паника имеет волну такого взрыва иногда и благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять, все детали. Никто не успокаивает – мы в войне. Но и преувеличивать не надо", – подытожил он.

5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город.

Читайте также: ПВО для Харькова и Сумщины. Зеленский: Несколько систем принципиально изменили бы ситуацию