Интервью Ермака для Politico. В ОП объяснили: О наступлении на Харьков речь не шла

5 апреля в интервью Politico Ермак заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели

Андрей Ермак (Фото: ОП)

В Офисе президента прокомментировали недавнее заявление главы Андрея Ермака относительно массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков". Пресссекретарь Ермака Дарья Заровна подчеркнула, что в заявлении речь не шла о наступлении на город.

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"В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью для ударов", – акцентировала она.

В то же время Заривная подчеркнула, что никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало.

5 апреля в интервью Politico Ермак заявил, что Россия готовится к большому наступлению и поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

"Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы", – сказал Ермак.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.

В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки погибли и ранены, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.

5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.

6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

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