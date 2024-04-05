"Не встигаємо перехопити дрони". У ЗСУ пояснили, чому складно відбивати атаки Росії на Харків

Причина – у близькому розташуванні Харкова до кордону з країною-агресором

Наслідки обстрілу Харкова (Фото: ЕРА/Pavlo Pakhomenko)

Через близьке розташування Харкова до російського кордону, українські мобільні вогневі групи не завжди встигають перехопити ворожі безпілотники. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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"Найбільша складність [роботи Сил ППО у Харкові] – це близькість міста до кордону, оскільки противник використовує безпілотники, і у мобільних вогневих груп є дуже мало часу, щоб перехопити ці БпЛА", – сказав він.

За словами Євлаша, окупанти також аналізують свої маршрути і використовують досить складні ділянки місцевості та рельєфу.

Ще одна проблема розташування Харкова поблизу кордону, каже речник Повітряних сил, – це вразливість для удару російськими керованими авіаційними бомбами.

"Ворог вже навчився, наприклад, скидати УМПБ Д-30, що нещодавно ми бачили. Десь 80 км радіус їхнього застосування", – розповів Євлаш, додавши, що "ніякої стратегічної цілі такі удари з боку Росії не несуть".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

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