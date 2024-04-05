"Не успеваем перехватить". ВСУ объяснили, почему сложно отбивать атаки России на Харьков
Из-за близкого расположения Харькова к российской границе украинские мобильные огневые группы не всегда успевают перехватить вражеские беспилотники. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.
"Наибольшая сложность [работы Сил ПВО в Харькове] – это близость города к границе, поскольку противник использует беспилотники, и у мобильных огневых групп очень мало времени, чтобы перехватить эти БпЛА", – сказал он.
По словам Евлаша, оккупанты также анализируют свои маршруты и используют достаточно сложные участки местности и рельефа.
Еще одна проблема расположения Харькова вблизи границы, говорит спикер Воздушных сил, – это уязвимость для удара российскими управляемыми авиационными бомбами.
"Враг уже научился, например, сбрасывать УМПБ Д-30, что недавно мы видели. Где-то 80 км радиус их применения", – рассказал Евлаш, добавив, что "никакой стратегической цели такие удары со стороны России не несут".
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.
- В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.
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