Росіяни переважно б'ють по Харкову з Бєлгородщини, С-300 долітає за 40 секунд – мер

Також окупанти почали частіше застосовувати "шахеди"

Ігор Терехов (Фото: Міська рада Харкова)

Російські окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд. Про це повідомив мер Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net.

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Загарбники переважно обстрілюють Харків з території Бєлгорода та області, повідомив він.

"Найчастіше [росіяни] б'ють С-300 саме з Бєлгородської області. Ці снаряди за 40 секунд долітають до Харкова", – зазначив Терехов.

Мер розповів, що наразі окупанти почали частіше застосовувати дрони-камікадзе типу Shahed - раніше такого не було.

Унаслідок цих російських атак є влучання у житлові будинки та нафтобазу, повідомив він.

"Щось наша протиповітряна оборона може збити. Але, на жаль, безпілотники ще долітають", – підсумував міський голова.

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Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net .

. Мер міста вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто, - набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

Терехов зазначив, що міська влада та військові не бачать приводів для евакуації жителів Харкова.

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