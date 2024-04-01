Терехов про можливий наступ Росії на Харків: Важливо – як ми будемо давати відсіч
Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.
Минулого тижня низка західних медіа опублікувала інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків.
"Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий", – висловився з цього приводу Терехов.
Відповідаючи на запитання, чи докладає Росія більше зусиль, щоб виснажити місто, мер сказав, що "росіянам це не вдасться".
За його словами, паніки у харків'ян немає, залякування Росії не працюють.
"Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", – резюмував міський голова.
- 22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.
- Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
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