Терехов про можливий наступ Росії на Харків: Важливо – як ми будемо давати відсіч

Міський голова переконаний, що ворогу не вдасться виснажити Харків, серед місцевих жителів паніки немає

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що неважливо, чи готує Росія новий наступ на місто. В інтерв'ю LIGA.net він заявив, що набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

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Минулого тижня низка західних медіа опублікувала інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків.

"Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий", – висловився з цього приводу Терехов.

Відповідаючи на запитання, чи докладає Росія більше зусиль, щоб виснажити місто, мер сказав, що "росіянам це не вдасться".

За його словами, паніки у харків'ян немає, залякування Росії не працюють.

"Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", – резюмував міський голова.

22 березня 2024 року командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання з більш ніж 100 000 осіб для можливого наступу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ російських окупантів узимку. Водночас він визнав, що ЗСУ не готові до великого російського наступу.

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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