Командир 3 ОШБр про ситуацію під Авдіївкою: Окупанти стали воювати на порядок ресурсніше

Андрій Білецький заявив, що наразі є ознаки стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку

Андрій Білецький (Фото: LIGA.net)

Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше". Про це на Київському безпековому форумі заявив командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

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За його словами, Авдіївська кампанія зараз найскладніша.

"Я не скажу, що росіяни стали краще воювати. Але можна говорити, що воювати вони стали на порядок ресурсніше. Українські війська роблять все можливе й неможливе, щоб зупинити росіян під Авдіївкою", – розповів командир 3 ОШБр.

Зараз, додав він, є ознаки стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того самого дня на Авдіївському напрямку третя штурмова бригада завдала "критичного ураження" окупантам на рівні полку, проте сили РФ, що кількісно переважають, не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів та не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

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