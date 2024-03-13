Сирський: Через втрати РФ могла знизити активність і зосередитися на чотирьох напрямках

За два тижні жорстоких боїв окупанти зазнали "надзвичайно високих втрат", але не захопили населені пункти, які хотіли, зауважив головком

Фото: Telegram Олександр Сирський

Ситуація на Східному фронті лишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася". Ймовірно, це сталося через високий рівень втрат окупантів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Головнокомандувач відвідав район операції на напрямку активних дій окупантів й попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється ситуація і є загроза просування підрозділів РФ у глибину українських бойових порядків.

За його словами, після роботи з командирами та офіцерами штабу були прийняті "всі необхідні рішення" щодо посилення резервами, боєприпасами та засобами радіоелектронної боротьби цих військових частин – надалі це має забезпечити стійкість української оборони на цій ділянці фронту.

Сирський не уточнює, про яку саме ділянку фронту йдеться. Проте на фото є командувач угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, тому, ймовірно, мається на увазі Авдіївський або Запорізький напрямки.

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Загалом, пише він, оперативна ситуація на Східному фронті залишається складною: росіяни продовжують вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терн на Лиманському, Іванівського на Бахмутському, Бердичів та Тоненького на Авдіївському, Вербового та Роботиного на Запорізькому напрямках.

Разом із цим, можливо унаслідок високого рівня втрат, активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася", зауважив головком.

На думку Сирського, це відбулося завдяки вчасно прийнятим рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, котрі втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості українських воїнів.

Він зазначає, що за два тижні жорстоких боїв окупанти зазнали "надзвичайно високих втрат", проте населені пункти, які РФ хотіли захопити, залишилися під контролем України.

Водночас, зауважив головком, залишається "достатньо питань", котрі необхідно вирішувати на місці, тому робота продовжується.

Сирський та міністр оборони Рустем Умєров вручили державні та відомчі нагороди українським захисникам.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 березня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

13 березня у Росії заявили, що окупували селище Невельське на Авдіївському напрямку. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував це у коментарі LIGA.net.

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