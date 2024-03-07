ЗСУ про план росіян повністю окупувати Донеччину та Луганщину до "виборів": Зі сфери фантастики
Російський план вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей перед так званими виборами президента РФ є чимось "вже зі сфери фантастики". Ворог "тією чи іншою мірою застряг" на Авдіївському напрямку, лінія фронту лишається динамічною лише у селах Бердичі, Орлівка, Тоненьке. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, в окупантів ще з весни 2023 року є план вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до так званих виборів президента РФ, які мають відбутися у неділю, 17 березня.
Лиховій зауважив, що реалізувати такий план за 10 днів – "вже зі сфери фантастики". Він повідомив, що на Авдіївському напрямку Сили оборони припинили просування російських загарбників.
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Окупанти зосереджують основні зусилля в районі села Новомихайлівка на Новопавлівському (колишньому Мар'їнському) напрямку, оскільки на Авдіївському вони поки що "застрягли", поінформував військовий.
"Лінія фронту хоча й залишається динамічною у деяких місцях, але загалом у трьох селах – Бердичі, Орлівка, Тоненьке – противник тією чи іншою мірою застряг", – заявив він.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
- 4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
- 5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.
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