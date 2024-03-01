На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян. Відео опубліковано на сторінці бригади.

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Українські воїни заявили про "розгром" штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади, яка у РФ вважається "елітною".

"Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами Бредлі", – повідомили у 47 бригаді і анонсували на 2 березня нове відео та "ще більше ліквідованих російських окупантів".

ДОВІДКА. Bradley – основна бойова машина піхоти, що стоїть на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. США відправили до України Bradley – основна бойова машина піхоти, що стоїть на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. США відправили до України першу партію бойових Bradley 30 січня 2023 року. У своїх "зведеннях" росіяни почали брехати про "знищення" Bradley ще до того, як Україна їх отримала.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.

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