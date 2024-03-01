ЗСУ показали відео розгрому "елітних" російських штурмовиків на Авдіївському напрямку
На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян. Відео опубліковано на сторінці бригади.
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Українські воїни заявили про "розгром" штурмової групи 15 окремої гвардійської бригади, яка у РФ вважається "елітною".
"Сталося це завдяки успішним влучанням роти ударних БпЛА у взаємодії з легендарними екіпажами Бредлі", – повідомили у 47 бригаді і анонсували на 2 березня нове відео та "ще більше ліквідованих російських окупантів".
ДОВІДКА. Bradley – основна бойова машина піхоти, що стоїть на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. США відправили до України першу партію бойових Bradley 30 січня 2023 року. У своїх "зведеннях" росіяни почали брехати про "знищення" Bradley ще до того, як Україна їх отримала.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
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