Під Авдіївкою Росія має локальні успіхи, тиснуть числом, але темп наступу знизився — ЗСУ
Під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога. Про це повідомив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.
За його словами, в оборонній операції беруть участь різні підрозділи.
Він зазначив, що у деяких місцях ворога зупинено, а в інших він має локальні успіхи.
"Давлять числом та перевагою у боєприпасах. Водночас наші сили відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, пункти спостереження. Загалом темп наступальних дій ворога нині знизився завдяки зусиллям Сил оборони", – сказав Лиховій.
Раніше спікер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький заявив, що поблизу Авдіївки українським воїнам вдалося зупинити наступ російських окупантів, завдавши їм великих втрат.
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- 28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.
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