Під Авдіївкою Росія має локальні успіхи, тиснуть числом, але темп наступу знизився — ЗСУ

Лиховій заявив, що ситуація в районі Авдіївки динамічна, але загальний темп наступу росіян знизився

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога. Про це повідомив речник угруповання "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарі LIGA.net.

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За його словами, в оборонній операції беруть участь різні підрозділи.

Він зазначив, що у деяких місцях ворога зупинено, а в інших він має локальні успіхи.

"Давлять числом та перевагою у боєприпасах. Водночас наші сили відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, пункти спостереження. Загалом темп наступальних дій ворога нині знизився завдяки зусиллям Сил оборони", – сказав Лиховій.

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Раніше спікер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький заявив, що поблизу Авдіївки українським воїнам вдалося зупинити наступ російських окупантів, завдавши їм великих втрат.

17 лютого 2024 року головком ВСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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