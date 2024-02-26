Сили оборони відійшли від Ласточкиного поблизу Авдіївки – ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Карта: Deepstate

Ввечері 24 лютого низка Telegram-каналів з посиланням на неназваних українських військових, що нібито воюють на Авдіївському напрямку, заявили про окупацію Ласточкиного. З такою ж заявою виступив і аналітичний канал DeepState.

Український Генштаб не заперечив та не підтвердив, лише написав, що тривають бої.

25 лютого Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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