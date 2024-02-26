Сили оборони відійшли від Ласточкиного поблизу Авдіївки – ЗСУ
Українські військові відійшли з селища Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.
Ввечері 24 лютого низка Telegram-каналів з посиланням на неназваних українських військових, що нібито воюють на Авдіївському напрямку, заявили про окупацію Ласточкиного. З такою ж заявою виступив і аналітичний канал DeepState.
Український Генштаб не заперечив та не підтвердив, лише написав, що тривають бої.
25 лютого Лиховій заявив LIGA.net, що Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного.
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
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