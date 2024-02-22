Авдіївський напрямок. Росія вводить нові підрозділи на підсилення – ЗСУ

Дмитро Лиховій (Фото: ОСУВ "Таврія")

Росія отримала підсилення на Авдіївському напрямку та намагається здобути певні успіхи на полі бою до дат, пов’язаних з 23 та 24 лютого. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, росіяни в робочому порядку посилюють свої резерви, деякі підрозділи відводять на відновлення, це спостерігається в Авдіївці, де у них відбулося перегрупування.

"Деякі позиції вони посилюють, але і ми зі свого боку також посилюємо свої лінії оборони додатковими підрозділами", – сказав речник.

Лиховій зазначив, що Запорізький напрямок став менш навантаженим. За минулу добу тут було відбито вісім російських атак. Росіяни зосередили зусилля на Авдіївському напрямку і конкретно на Донеччині. На Мар’їнському напрямку війська РФ 14 разів намагалися прорвати українську лінію оборони.

А біля сіл Степове, Сєверне, Ласточкине, Невельське і Первомайське ЗСУ відбили 19 атак.

"Найімовірніше, ворог хоче здобути успіхи до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого, та трагічним для нас всіх днем, 24 лютого. Вони там розвивають активність", – резюмував Лиховій.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що у Росії є сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

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