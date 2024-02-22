Авдеевское направление. Россия вводит новые подразделения на усиление – ВСУ

Дмитрий Лиховой (Фото: ОСГВ "Таврия")

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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По его словам, россияне в рабочем порядке усиливают свои резервы, некоторые подразделения отводят на восстановление, это наблюдается в Авдеевке, где у них произошла перегруппировка.

"Некоторые позиции они усиливают, но и мы со своей стороны также усиливаем свои линии обороны дополнительными подразделениями", – сказал спикер.

Лиховой отметил, что Запорожское направление стало менее нагруженным. За прошедшие сутки здесь было отбито восемь российских атак. Россия сосредоточила усилия на Авдеевском направлении и конкретно на Донецкой области. На Марьинском направлении войска РФ 14 раз пытались прорвать украинскую линию обороны.

А возле сел Степовое, Северное, Ласточкино, Невельское и Первомайское ВСУ отразили 19 атак.

"Скорее всего, враг хочет преуспеть к их "красным датам" в календаре, связанным с 23 февраля, и трагическим для нас всех днем, 24 февраля. Они там развивают активность", – резюмировал Лиховой.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

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