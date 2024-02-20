3 ОШБр: Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою, основний напрямок – Ласточкине

3 штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки

Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Авдіївки російська армія має достатньо сил та засобів для подальшого просування, основний напрямок – Ласточкине. Про це заявив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Зараз 3 штурмова разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Інтенсивність боїв висока, але звісно не настільки жорстка, як була в місті. Основний напрямок для росіян на сьогодні – Ласточкине", – написав він.

За словами військового, в самому місті окупанти мають достатньо сил для подальшого наступу.

Начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону заявив, що у Сил оборони на Авдіївському напрямку є кілька підготовлених ешелонів оборони.

Водночас, щоб не наражати бійців на небезпеку, додаткових подробиць щодо якості цих фортифікацій він не надав.

Загалом, говорячи про даний напрямок фронту, спікер ЗСУ сказав, що ворог застосовує тактику малих штурмових груп за підтримки бронетехніки.

17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що вони мали лише поодинокі випадки потрапляння в полон, а не на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

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