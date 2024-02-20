3 ОШБр: Россия продолжает наступать под Авдеевкой, основное направление – Ласточкино
В районе Авдеевки у российской армии достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения, основное направление – Ласточкино. Об этом заявил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
"Сейчас 3 штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но конечно не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день – Ласточкино", – написал он.
По словам военного, в самом городе оккупанты имеют достаточно сил для дальнейшего наступления.
Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона заявил, что у Сил обороны на Авдеевском направлении есть несколько подготовленных эшелонов обороны.
В то же время, чтобы не подвергать бойцов опасности, дополнительных подробностей относительно качества этих фортификаций он не предоставил.
В целом, говоря о данном направлении фронта, спикер ВСУ сказал, что враг применяет тактику малых штурмовых групп при поддержке бронетехники.
- 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.
- Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.
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