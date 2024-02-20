3 ОШБр: Россия продолжает наступать под Авдеевкой, основное направление – Ласточкино

Фото: Генштаб ВСУ

В районе Авдеевки у российской армии достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения, основное направление – Ласточкино. Об этом заявил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Сейчас 3 штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высокая, но конечно не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодняшний день – Ласточкино", – написал он.

По словам военного, в самом городе оккупанты имеют достаточно сил для дальнейшего наступления.

Начальник отдела по связям с общественностью группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона заявил, что у Сил обороны на Авдеевском направлении есть несколько подготовленных эшелонов обороны.

В то же время, чтобы не подвергать бойцов опасности, дополнительных подробностей относительно качества этих фортификаций он не предоставил.

В целом, говоря о данном направлении фронта, спикер ВСУ сказал, что враг применяет тактику малых штурмовых групп при поддержке бронетехники.

17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен, а не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

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