Виведення військ з Авдіївки йшло за планом, але частина бійців потрапила у полон – Тарнавський

Бригадний генерал наголосив, що Україна боротиметься за повернення своїх людей

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

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"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", – написав він.

Відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, додав Тарнавський.

"Боротимемося за звільнення всіх побратимів", – наголосив він.

16 лютого 2024 року речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що з моменту передислокування до Авдіївки третя окрема штурмова бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників.

Того ж дня Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

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