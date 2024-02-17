Вывод войск из Авдеевки шел по плану, но часть бойцов ВСУ попала в плен – Тарнавский

Бригадный генерал подчеркнул, что Украина будет бороться за возвращение своих людей

Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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"Выход личного состава из Авдеевки проходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки. И все же на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен", – написал он.

Соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам, чтобы было обеспечено гуманное обращение противника с военнопленными, добавил Тарнавский.

"Будем за освобождение всех собратьев", – подчеркнул он.

16 февраля 2024 года пресс-секретарь ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что с момента передислокации в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков.

В тот же день Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение уйти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

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