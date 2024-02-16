Авдіївка. Командування ухвалило рішення відійти з укріпрайону "Зеніт" — генерал Тарнавський

Тарнавський заявив, що рішення було ухвалене задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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За його словами, після багатьох місяців боїв командування вирішило відвести підрозділи із позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста.

"Ми тримали цю позицію стільки, скільки давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога", – заявив Тарнавський.

Він зазначив, що рішення обумовлене необхідністю зберегти життя бійців та покращити оперативну обстановку.

"Тактично заняття цих позицій не дає ворогові стратегічної переваги і не змінює ситуацію. Наразі триває перегрупування військ, поповнення запасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", – наголосив генерал.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

Раніше стало відомо, що в Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент входу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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