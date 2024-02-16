Авдіївка. 3 штурмова: Росія почала бити фосфором, наступають дві армії, ситуація критична

Бородін заявив, що росіяни зосередили дві загальновійськові армії для наступу на Авдіївку

Боєць ЗСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

У районі Авдіївки ситуація залишається критичною, Росія зосередила для наступу дві загальновійськові армії. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни почали застосовувати фосфор, скидають десятки керованих авіаційних бомб щодня.

Він зазначив, що сторони обмінюються точковими ударами FPV-дронами, а засоби радіоелектронної боротьби наполовину є запорукою успіху.

"Це триває, напруження тільки зростає. Завдання – утримувати оборонні позиції, дуже складно через нескінченні ресурси противника. У них постійні резерви замість розбитих частин, немає горизонту, що в них закінчаться люди та ресурси", – сказав Бородін.

Військовий наголосив, що відмінність оборони Авдіївки від боїв за Бахмут — величезна кількість авіабомб та бронетехніки у росіян.

"Такого в Бахмуті не було. Усі максимально сконцентровані, це оборона в ситуації, коли немає можливості нормально відпочити та змінитися", – резюмував пресофіцер 3 ОШБр.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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