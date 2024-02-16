Авдеевка. 3 штурмовая: РФ начала бить фосфором, наступают две армии, ситуация критическая

Бородин заявил, что россияне сосредоточили две общевойсковые армии для наступления на Авдеевку

Боец ВСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

В районе Авдеевки ситуация остается критической, Россия сосредоточила для наступления две общевойсковые армии. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне начали применять фосфор, сбрасывают десятки управляемых авиационных бомб каждый день.

Он отметил, что стороны обмениваются точечными ударами FPV-дронами, а средства радиоэлектронной борьбы наполовину являются залогом успеха.

"Это продолжается, накал только растет. Задача — удерживать оборонные позиции, очень сложно из-за бесконечных ресурсов противника. У них постоянные резервы вместо разбитых частей, нет горизонта, что у них закончатся люди и ресурсы", — сказал Бородин.

Военный подчеркнул, что отличие обороны Авдеевки от боев за Бахмут — огромное количество авиабомб и бронетехники у россиян.

"Такого в Бахмуте не было. Все максимально сконцентрированы, это оборона в ситуации, когда нет возможности нормально отдохнуть и смениться", — резюмировал пресс-офицер 3 ОШБр.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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