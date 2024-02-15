Авдіївка. 3 ОШБр: Ситуація дуже важка, співвідношення сил і засобів – один до семи

Фото: 3 ОШБр

Ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці, повідомив у коментарі LIGA.net речник третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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"Ситуація дуже важка. Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві [російські] армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати [позиції]", – повідомив він.

Бородін сказав, що українські захисники на напрямку нещодавно досягли рекорду зі знищення особового складу загарбників на добу за цей рік.

Проте, зазначив військовий, ситуація є важкою, оскільки з російського боку на напрямку воюють регулярна армія та спецпризначенці з Головного розвідувального управління РФ.

ДОВІДКА. Головне управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) – орган зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ і центральний орган військової розвідки Збройних сил окупантів, більш відомий під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ).

"Дуже складно. Якщо ми працюємо у співвідношенні сил і засобів – один до семи, можете собі уявити", – підсумував речник третьої ОШБр.

Сьогодні, 15 лютого, у бригаді офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

14 лютого стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна ситуація залишається надзвичайно складною та напруженою.

Речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

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