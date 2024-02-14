Сирський та Умєров на Авдіївському й Куп'янському напрямках – є рішення для посилення ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони заслухали командирів бригад, тактичних груп і угруповань, які ведуть оборонні дії

Рустем Умєров та Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп’янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною й напруженою. Про це повідомив головком.

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За даними Сирського, російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі, вони не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику "м’ясних штурмів".

Він заявив, що разом з Умєровим безпосередньо на місцях заслухали командирів бригад, тактичних груп і угруповань, які ведуть оборонні дії.

"Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ. За результатами роботи ухвалили низку важливих рішень, спрямованих на посилення бойових спроможностей наших військових частин і запобігання діям ворога", – зазначив Сирський.

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Рустем Умєров та Олександр Сирський (Фото: Telegram)

Він наголосив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб не допустити просування ворога вглиб території та утримати займані позиції. Водночас він наголосив, що також вживаються "всі можливі заходи для мінімізації наших втрат і збереження життя наших воїнів".

"Лише на Авдіївському напрямку минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 29 атак російських окупантів. Окрім того, ворог активно застосовує авіацію, наносить ураження керованими авіаційними бомбами, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь по наших позиціях", – зазначив він.

За словами Умєрова, Авдіївка, Куп'янськ та Лиман – надзвичайно важливі напрямки, на яких наразі концентрується вся увага.

"3-тя окрема штурмова бригада, 110-та окрема механізована бригада – це саме ті підрозділи, які зараз рішуче протистоять окупантам в найгарячіших точках фронту. Вдячний вам за стійкість, "– розповів він

Мапа: Deepstate

Сирський приїздив на східний відтинок фронту 26 січня та 3 лютого. Він наголошував, що росіяни зараз ведуть інтенсивні штурми й активно підтягують резерви. Пріоритети українських військ на цьому напрямку — ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневого ураження, захист підрозділів засобами РЕБ і збереження життя бійців.

Напередодні призначення головкомом ЗСУ Сирський повідомив, що Україна сьогодні перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінив ситуацію на передовій як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади заявив, що окупанти продовжують атакувати Авдіївку, але Сили оборони утримують фланги.

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