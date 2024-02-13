Сирський: ЗСУ перейшли до оборонної операції, мета – виснажити противника

За словами головнокомандувача ЗСУ, особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Україна наразі перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовій як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту". Про це генерал-полковник повідомив у інтерв'ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Головком зауважив, що мета української операції — "виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони".

За словами Сирського, "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де окупанти поставити собі за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ і щоденно штурмують позиції".

"Фактично противник розпочав цей наступ 3 жовтня 2023 року. І вже чотири місяці веде наступ високої інтенсивності. Їхні втрати, особливо в загиблих, за останніми даними, у сім-вісім разів переважають наші", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Мапа: Deepstate

Читайте також: Куп'янщина добре знайома із Сирським, сподіваємося на позитивні зміни – начальник РВА

Сирський приїздив на східний відтинок фронту 26 січня та 3 лютого. Він наголошував, що росіяни наразі ведуть інтенсивні штурми й активно підтягують резерви. Пріоритети українських військ на цьому напрямку — ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневого ураження, захист підрозділів засобами РЕБ і збереження життя бійців.

6 лютого керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця", коментуючи публікацію видання Forbes про те, що Росія зосередила на Куп'янському напрямку 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 000 окупантів, заявив, що зараз там не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених.

13 лютого Генштаб повідомив, що за добу на фронті сталося 84 бойових зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки в районах Синьківки та Табаївки.

Читайте також: Роль дронів на полі бою зростає щодня, війна переходить у нову стадію — Сирський