Куп'янщина добре знайома із Сирським, сподіваємося на позитивні зміни – начальник РВА

Сирський відвідував Куп'янський напрямок, 3 лютого (Фото: Telegram/Олександр Сирський)

Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич заявив у ефірі телемарафону, що Куп'янщина "добре знайома" з новим головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, тому він сподівається, що ця зміна позитивно вплине на ситуацію в регіоні. Також він зазначив, що за останні два-три дні ситуація під Купʼянськом трошки заспокоїлась, військові зазначають певну стабілізацію.

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8 лютого одним указом від 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Сирського з посади командувача Сухопутних військ, другим – звільнив Валерія Залужного, а третім – призначив Сирського головкомом ЗСУ.

Канашевич зазначив, що Сирський неодноразово бував на Куп'янській ділянці й наголосив, що під час останнього загострення на ділянці – приділяв особливу увагу напрямку.

Сирський відвідував Куп'янський напрямок, 3 лютого (Фото: Telegram/Олександр Сирський)

Також він зауважив, що генерали, які розглядаються на участь у новій команді зокрема сприймаються позитивно, адже, за його словами, вони безпосередньо зміцнювали оборону в Куп'янському районі під час літніх російських спроб штурмувати позиції. Вчора президент називав імена бригадних генералів: Андрія Гнатового, Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та полковниками Павла Паліси та Вадима Сухаревського.

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Очільник Куп'янської РВА заявив, що наразі протягом останніх двох-трьох днів "трошки ситуація заспокоїлась". Він зауважив, що військові зазначають певну стабілізацію, є контроль за ситуацією.

За словами Канашевича, зараз зазначається те, що штурмові дії росіян, які були достатньо інтенсивні ще 10-20 днів тому, спали.

"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як у техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", – заявив він і додав, що керівники підрозділів, які знаходяться на Купʼянському напрямку, зазначили, що тримають ситуацію під контролем.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 9 лютого (Скриншот: Deepstate)

Сирський приїздив на східний відтинок фронту 26 січня та 3 лютого. Він наголошував, що росіяни наразі ведуть інтенсивні штурми й активно підтягують резерви. Пріоритети українських військ на цьому напрямку - ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування всіх засобів вогневого ураження, захист підрозділів засобами РЕБ і збереження життя бійців.

6 лютого керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця", коментуючи публікацію видання Forbes про те, що Росія зосередила на Куп'янському напрямку 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 000 окупантів заявив, що зараз там не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених.

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