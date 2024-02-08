Офіційно. З'явились укази Зеленського про звільнення Залужного і призначення Сирського
Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України і призначив на цю посаду Олександра Сирського. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.
Одним указом від 8 лютого Зеленський звільнив Сирського з посади командувача Сухопутних військ, другим – звільнив Залужного, третім – призначив Сирського главкомом ЗСУ.
Перед цим сьогодні Зеленський і Залужний повідомили, що провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ і те, хто може бути в оновленому керівництві української армії.
Також, за словами Зеленського, він запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
Оголошуючи про призначення Сирського, Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених Збройних Силах України.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Спікер президента Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net тоді спростував ці повідомлення.
- Аналогічні чутки були і 2 лютого – нібито рішення щодо звільнення Залужного буде ухвалено на засіданні Ставки. Цього не сталося.
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