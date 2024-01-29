Речник президента заперечив інформацію про відставку Залужного

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Анонімні Telegram-канали, частина з яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також декілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров в коментарі LIGA.net заперечив.

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Крім того, у мережі поширилась інформація про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. Згодом пресслужба оборонного відомства опублікувала допис: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: ні, це не правда".

Більше деталей там не надали.

Залужний став головнокомандувачем ЗСУ 27 липня 2021 року. До цього він із грудня 2019 року командував оперативним командуванням "Північ".

12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров заявив, що наразі не стоїть питання про "звільнення" Залужного, тему якого "розхитують" як внутрішньо, так і зовнішньо.

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник голови Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента та головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

У ГУР заявили, що тему "конфлікту" Зеленського та Залужного розганяє Росія для дестабілізації України.

Секретар РНБО Данілов теж спростував чутки про "напруженість" між Зеленським і Залужним.

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