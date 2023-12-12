Конфлікту між Зеленським та Залужним немає, не робіть трагедію через допомогу США — Данілов

Данілов заявив, що чутки про "напруженість" між Зеленським та Залужним не відповідають дійсності

Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав "не перетворювати на трагедію" ситуацію з військовою допомогою США та спростував чутки про "напруженість" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним. Про це він повідомив в інтерв'ю британській службі ВВС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна буде рада, якщо Конгрес США схвалить новий пакет допомоги до кінця грудня.

"Але якщо це станеться трохи пізніше, то не варто перетворювати це на трагедію", – сказав Данілов.

Він не став відповідати на запитання, чи Україна програє війну, якщо американська допомога припиниться.

"Правда на нашому боці. Чи знищить Путін нас на очах людства? Чи вбиватиме він наших дітей, наших жінок, наших старих людей? І чи буде весь світ спостерігати за цим із заплющеними очима? Тоді питання має бути в тому, в якому світі ми живемо", — заявив секретар РНБО.

Чиновник також вкотре спростував чутки про конфлікт Зеленського та Залужного.

"Я не підтверджую, що подібні речі, про які сьогодні говорять у засобах масової інформації, є реальними", – резюмував він.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

Читайте також: НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, йде нарощування сил – пані посол США