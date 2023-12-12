Конфликта между Зеленским и Залужным нет, не делайте трагедию из-за помощи США — Данилов

Данилов заявил, что слухи о "напряженности" между Зеленским и Залужным не соответствуют действительности

Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал "не превращать в трагедию" ситуацию с военной помощью США и опроверг слухи о "напряженности" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. Об этом он сообщил в интервью британской службе BBC.

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По его словам, Украина будет рада, если Конгресс США одобрит новый пакет помощи до конца декабря.

"Но если это произойдет чуть позже, то не стоит превращать это в трагедию", — сказал Данилов.

Он не стал отвечать на вопрос, проиграет ли Украина войну, если американская помощь прекратится.

"Правда на нашей стороне. Уничтожит ли Путин нас на глазах человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И будет ли весь мир наблюдать за этим с закрытыми глазами? Тогда вопрос должен быть в том, в каком мире мы живем", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник также в очередной раз опроверг слухи о конфликте Зеленского и Залужного.

"Я не подтверждаю, что подобные вещи, о которых сегодня говорят в средствах массовой информации, реальны", — резюмировал он.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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