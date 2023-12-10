НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, йде нарощування сил – пані посол США

Пані посол США в НАТО заявила, що Альянс не дивитиметься, склавши руки, як Росія відновлює сили для нової агресії

Джуліана Сміт (Фото - скриншот із відео)

НАТО не чекатиме, доки Росія відновить свої збройні сили після поразки в Україні, і забезпечить своїх членів та союзників усім, що необхідно їм для оборони. Про це заявила в ефірі Латвійського телебачення пані посол США у НАТО Джуліана Сміт.

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Навіть якщо відновлення збройних сил Росії після закінчення її війни проти України займе кілька років, НАТО потрібно виходити з того, що Кремль буде здатний на нову агресію, сказала пані посол США.

"Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджено на ваших (Латвії та інших країн Балтії. – Ред.) потребах безпеки прямо зараз", – сказала Сміт.

За її словами, вже є добрі новини в галузі оборонної промисловості – у США вдалося суттєво збільшити виробництво зброї та боєприпасів, наприклад, практично подвоїти випуск снарядів калібру 155 мм.

Європейським країнам також вдалося збільшити виробництво, сказала Сміт. Вона зазначила, що у багатьох країнах Європи оборонні підприємства перейшли на цілодобову роботу і застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україні все, що їй необхідно".

Вона наголосила, що в НАТО розуміють, що "країни Балтії цю агресивну війну сприймають інакше, ніж решта членів Альянсу. І тому з першого дня війни ми негайно почали спрямовувати сили до Східної Європи — не лише США, а й інших країн блоку".

"У нас нові плани, нова стратегія, нова доктрина, щоб забезпечити можливість захистити кожен дюйм території країн НАТО. І ми сконцентровані також на гібридних загрозах — не лише на танках, які можуть піти через кордон, а й на кібербезпеці. Ми сконцентровані на протидії дезінформації, захисті критичної інфраструктури", – зазначила посол.

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