НАТО не собирается ждать, пока Россия восстановит армию, идет наращивание сил – посол США
НАТО не будет ждать, пока Россия восстановит свои вооруженные силы после поражения в Украине, и обеспечит своих членов и союзников всем, что необходимо им для обороны. Об этом заявила в эфире Латвийского телевидения посол США в НАТО Джулиана Смит.
Даже если восстановление вооруженных сил России после окончания ее войны против Украины займет несколько лет, НАТО нужно исходить из того, что Кремль будет способен на новую агрессию, сказала посол США.
"Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточено на ваших (Латвии и других стран Балтии. – Ред.) нуждах безопасности прямо сейчас", – сказала Смит.
По ее словам, уже есть хорошие новости в области оборонной промышленности – в США удалось существенно увеличить производство оружия и боеприпасов, например, практически удвоить выпуск снарядов калибра 155 мм.
Европейским странам также удалось увеличить производство, сказала Смит. Она отметила, что во многих странах Европы оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу и применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить сократившиеся запасы армий НАТО, и обеспечить Украине все, что ей необходимо".
Она подчеркнула, что в НАТО понимают, что "страны Балтии эту агрессивную войну воспринимают иначе, чем остальные члены Альянса. И поэтому с первого дня войны мы немедленно начали направлять силы в Восточную Европу — не только США, но и другие страны блока".
"У нас новые планы, новая стратегия, новая доктрина, чтобы обеспечить возможность защитить каждый дюйм территории стран НАТО. И мы сконцентрированы также на гибридных угрозах — не только на танках, которые могут пойти через границу, но и на кибербезопасности. Мы сконцентрированы на противодействии дезинформации, на защите критической инфраструктуры", – отметила посол.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал Залужный.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня пушками Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях, говорит он.
- По оценке главкома, до конца 2023 года Россия может увеличить количество авиации до восьми дивизий.
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