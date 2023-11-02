Залужний: До кінця 2023 року Росія може збільшити кількість авіації до восьми дивізій

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія збільшує кількість своєї авіації. Про це він написав у статті для журналу The Economist.

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За його словами, за різними оцінками, на кінець 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій – це сотні літаків і гелікоптерів.

Він зазначив, що попри перевагу ворога у кількості авіації та засобах протиповітряної оборони, він не може конвертувати її в панування у повітрі завдяки вдалій роботі українських підрозділів, які прикривають війська.

"Це призводить до того, що противник не почувається спокійно в небі України, його авіація намагається не входити до зон наших зенітних засобів і застосовує авіаційні засоби ураження переважно з великих відстаней, що суттєво знижує їх ефективність", — заявив Залужний.

Генерал підкреслив, що на перший план виходять безпілотники, які перебрали на себе значну частину завдань авіації з повітряної розвідки й ураження з повітря.

Залужний перерахував, що Україні потрібно, щоб перемогти у війні проти Росії: ось повний перелік із п'яти пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ написав, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

Залужний заявив, що Росію не варто недооцінювати, попри втрати, вона значний час матиме перевагу в озброєнні й нарощує виробництво.

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