Залужний: Позиційна війна – величезні ризики для нас, нові підходи повернуть маневрену

Нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрену. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у своїй колонці для The Economist.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова технологія розмінування, здатність мобілізувати та тренувати більше резервів", – пише Залужний.

Окрім цього, Україні потрібно зосередитися на сучасному командуванні та управлінні, аби вона могла ефективніше, ніж РФ, візуалізувати поле бою та швидше ухвалювати рішення, зауважив головнокомандувач.

Також слід зосередитися на раціоналізації українського матеріально-технічного забезпечення, водночас порушуючи логістику Росії за допомогою ракет великої дальності, повідомив він.

"Нові інноваційні підходи можуть перетворити цю позиційну війну знову на маневрену", – підсумував Залужний.

19 жовтня головнокомандувач ЗСУ відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу на одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.