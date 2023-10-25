Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав один із пунктів управління командування Повітряних сил. Він опублікував відео робочої поїздки.

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Залужний повідомив, що із начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил Миколою Олещуком були обговорені ключові питання щодо посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об’єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Також на відео можна побачити командувача Військово-морських сил Олексія Неїжпапу.

"Дякую нашим пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв’язку та логістики, розвідці Повітряних сил, які щодня забезпечують результат! Із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем – ми ближче до нашої мети", – заявив Залужний.

У відео можна почути, як Залужного інформують про активне використання росіянами тактичної авіації в районах Авдіївки і Каховки та про застосування ворогом С-400.

19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники.

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