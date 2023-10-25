UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный, Шаптала и Олещук провели работу в пункте управления Воздушных сил – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 21:15
Видео: главком ВСУ
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления командования Воздушных сил. Он опубликовал видео рабочей поездки.

Залужный сообщил, что с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами Николаем Олещуком были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Также на видео можно увидеть командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу.

"Благодарю наших пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведку Воздушных сил, которые ежедневно обеспечивают результат! С каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем – мы ближе к нашей цели", – заявил Залужный.

В видео можно узнать, как Залужного информируют об активном использовании россиянами тактической авиации в районах Авдеевки и Каховки и о применении врагом С-400.

  • 19 октября Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.

Читайте также: "Нам не могут отдать последнее". Зачем Украина арендует системы ПВО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВалерий Залужный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 