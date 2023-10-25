Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления командования Воздушных сил. Он опубликовал видео рабочей поездки.

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Залужный сообщил, что с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами Николаем Олещуком были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Также на видео можно увидеть командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу.

"Благодарю наших пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведку Воздушных сил, которые ежедневно обеспечивают результат! С каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем – мы ближе к нашей цели", – заявил Залужный.

В видео можно узнать, как Залужного информируют об активном использовании россиянами тактической авиации в районах Авдеевки и Каховки и о применении врагом С-400.

19 октября Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.

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