Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил один из пунктов управления командования Воздушных сил. Он опубликовал видео рабочей поездки.
Залужный сообщил, что с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами Николаем Олещуком были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.
Также на видео можно увидеть командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу.
"Благодарю наших пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведку Воздушных сил, которые ежедневно обеспечивают результат! С каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем – мы ближе к нашей цели", – заявил Залужный.
В видео можно узнать, как Залужного информируют об активном использовании россиянами тактической авиации в районах Авдеевки и Каховки и о применении врагом С-400.
- 19 октября Залужный посетил Авдеевку Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики.
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