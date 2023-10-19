Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідав Авдіївку Донецької області та Куп'янський напрямок Харківської області, там активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад, йдеться у повідомленні.

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"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз – це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто", – написав Залужний.

Він зазначив, що окупанти активно застосовують штурмові підрозділи та кидають велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

"Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", – зауважив командувач.

Залужний повідомив, що разом із командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність кроків Сил оборони з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

На відео також присутній командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Також головнокомандувачу показали відео зі збиттям одного з російських літаків Су-25 на південному напрямку.

"Спасибі, пацани! Бережіть себе, будь ласка", – відреагував Залужний.

Також головнокомандувач провів роботу на Куп'янському напрямку, де загарбники проводять наступальні дії.

"Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну", – підсумував Залужний.

На відео присутній і командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

19 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку та мер Авдіївки повідомляли, що російські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, бої тривають цілодобово.

18 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

14 жовтня командувач Сухопутних військ повідомив, що окупанти розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках, але Сили оборони були готові до цього та дають гідну відсіч.

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