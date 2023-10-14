Лиман – Куп'янськ. РФ розпочала активні наступальні дії, ми були готові – Сирський

Росіяни розпочали активні наступальні дії на Лиманському та Куп'янському напрямках, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що Сили оборони були готові до цього та дають гідну відсіч.

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"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки [Луганської області], а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої", – написав він.

Сирський зазначив, що головна мета ворога – розгром угрупування українських військ, оточення Куп'янська та вихід на рубіж річки Оскіл.

Окупанти щоденно здійснюють десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, ведуть щільний мінометний і артилерійський вогонь по позиціях Сил оборони, повідомив командувач.

Він зауважив, що попри це українські бійці були готові до такого розвитку подій та дають гідну відсіч загарбникам.

Сирський зазначив, що загарбники зазнають значних втрат та не досягнули суттєвих успіхів.

"З метою вивчення обстановки та прийняття оперативних рішень працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман", – повідомив він.

Командувач провів зустрічі з командирами частин та підрозділів, заслухав доповіді про поточну ситуацію.

Також на місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв'язано ряд проблемних питань, зазначив Сирський.

Командувач зустрівся з воїнами напрямку, подякував та нагородив захисників.

14 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили понад 20 атак окупантів біля Синьківки, Іванівки та Кислівки, на Лиманському напрямку в районі Макіївки Луганської області було відбито понад 5 атак окупантів.

Речник Східного угрупування військ заявив , що на тлі рясних опадів на сході на Лимано-Куп’янському напрямку стало менше боєзіткнень з окупантами, однак у найближчі тижні росіяни намагатимуться "викластись на повну", щоб досягти хоч якихось результатів, поки це ще відносно дозволяють погодні умови.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає технікою, піхотою та завдає масованих авіаційних ударів.

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