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Лиман – Купянск. РФ начала активные наступательные действия, мы были готовы – Сырский

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 13:15
Лиман – Купянск. РФ начала активные наступательные действия, мы были готовы – Сырский - Фото
Александр Сырский (Фото: Сухопутные войска)

Россияне начали активные наступательные действия на Лиманском и Купянском направлениях, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что Силы обороны были готовы к этому и дают достойный отпор.

"Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Противник, после нанесенных ему потерь, через два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки [Луганской области], а впоследствии и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои", – написал он.

Сырский отметил, что главная цель врага – разгром группировки украинских войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол.

Оккупанты ежедневно совершают десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведут плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям Сил обороны, сообщил командующий.

Он отметил, что, несмотря на это, украинские бойцы были готовы к такому развитию событий и дают достойный отпор захватчикам.

Сырский отметил, что захватчики несут значительные потери и не достигли существенных успехов.

"С целью изучения обстановки и принятия оперативных решений работал в воинских частях, ведущих оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман", – сообщил он.

Командующий провел встречи с командирами частей и подразделений, заслушал доклад о текущей ситуации.

Также на месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов, отметил Сырский.

Командующий встретился с воинами направления, поблагодарил и наградил защитников.

  • 14 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении украинские защитники отбили более 20 атак оккупантов возле Синьковки, Ивановки и Кисловки, на Лиманском направлении в районе Макеевки Луганской области было отбито более 5 атак оккупантов.
  • Спикер Восточной группировки войск заявил, что на фоне обильных осадков на востоке на Лимано-Купянском направлении стало меньше боестолкновений с оккупантами, однако в ближайшие недели россияне будут пытаться "выложиться на полную", чтобы добиться хоть каких-то результатов, пока это еще относительно позволяют погодные условия.
  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает техникой, пехотой и наносит массированные авиационные удары.

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Артём Джерипа
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