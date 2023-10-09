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Лиман – Купянск. Из-за погоды в ближайшие недели РФ попытается выложиться на полную – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 19:38
Лиман – Купянск. Из-за погоды в ближайшие недели РФ попытается выложиться на полную – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

На фоне обильных осадков на востоке на Лимано-Купьянском направлении стало меньше боестолкновений с оккупантами, однако в ближайшие недели россияне будут пытаться "выложиться на полную", чтобы добиться хоть каких-то результатов, пока это еще относительно позволяют погодные условия. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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"Осталось еще примерно несколько недель, пока окончательно не наступит гололед, почвы не размокнут. Они до этого времени будут пытаться интенсифицировать свои усилия, выложиться на полную, чтобы добиться хоть каких-то успехов. Однако и мы, конечно, знаем об этих действиях, мы готовились к ним, и наши инженерно-фортификационные заграждения достаточно надежны, да и парни уже имеют опыт и знают, как работать в разных ситуациях", – сказал Евлаш.

Сейчас, по его словам, россияне сосредотачиваются на использовании артиллерии, потому что для этого не нужны непосредственные столкновения, и боеприпасы у оккупантов есть. Однако и украинская контрбатарейная борьба "не дремлет", заверил спикер ВСУ.

Он сообщил, что в связи с обильными осадками, которые наблюдаются в течение последних дней на востоке, на Лимано-Купянском направлении снизилась интенсивность боестолкновений.

"Конечно, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют. 11 столкновений произошло за минувшие сутки. Однако интенсивность и обстрелов, и применение авиации – она упала. Также упала интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов", – рассказал Евлаш.

По его словам, россияне сосредоточили внимание на Лимано-Купянском направлении в районах Синьковки, Ивановки, Макеевки – пытаются перебрасывать туда свои штурмовые отряды Шторм Z, Шторм, стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако, как заверил спикер ВСУ, успехов оккупанты не имеют – Силы обороны держат рубежи и отбивают атаки.

  • Российские оккупанты сосредоточили на участке Купянск – Лиман более 110 000 человек, 1085 танков, почти 2000 бронированных машин и около 1200 единиц артиллерии. 

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Оксана Житнюк
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войнакупянскЛиманилья евлаш
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