На Бахмутском направлении воины третьей штурмовой бригады (3 ОШБр) взяли в плен командира добровольческого батальона российской армии "Алга", созданного в Татарстане РФ. Об этом сообщили в бригаде.

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"В результате уникальной операции на Бахмутском направлении бойцы третьей штурмовой бригады захватили вражеского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что теперь оккупант – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава захватчиков.

Батальон "Алга" (с татарского – "Вперед") был создан в Татарстане, республике в составе РФ, для войны против Украины.

В марте росСМИ "Важные истории" взяло интервью у оккупанта, воевавшего в этом соединении и вернувшегося в РФ.

По его словам, в феврале этот батальон "уложили практически полностью" под Угледаром.

15 сентября 3 ОШБр сообщила, что освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "разбила вдребезги" 72 бригаду оккупантов.

18 сентября в бригаде заявили, что фактическое уничтожение 72 бригады армии России важнее освобождения Андреевки.

9 октября в Генштабе сообщили, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, ВСУ имеют успех на юге.

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