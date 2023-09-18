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3 ОШБр об Андреевке: Россия контратакует, но мы уничтожили 72 бригаду, это важнее поселка

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 12:16
3 ОШБр об Андреевке: Россия контратакует, но мы уничтожили 72 бригаду, это важнее поселка - Фото
Воин 3 ОШБр в Андреевке (Фото: пресс-служба бригады)

В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что фактическое уничтожение 72 бригады армии России важнее освобождение Андреевки. Об этом сообщил пресс-офицер соединения Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

По его словам, бригада удерживает освобожденные территории, а враг пытается контратаковать, бьет артиллерией, авиацией и дронами.

"Мы закрепляемся. Люди могут подумать, что мы освободили не так много, но эти посадки и участки очень важны с военной точки зрения. Мы взяли Андреевку и почти уничтожили целую 72 бригаду РФ. Это важнее чем сама Андреевка", — сказал Бородин.

Он отметил, что захватчики применяют множество саперных систем и плотно минируют местность.

"Мы не можем себе позволить наступать как Вагнер. Каждый штурм — от двух до трех недель подготовки. У нас другой подход к штурмовым действиям", — заявил военный.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку на Бахмутском направлении.
  • 17 сентября 80 отдельная десантно-штурмовая бригада освободила Клещеевку близ Андреевки.
  • Это в вечернем видеообращении подтвердил президент Зеленский.

Смотрите также: Воронки и руины: Андреевка и Клещеевка после освобождения от рашистов – видео

Дмитрий Гриниченко
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