3 ОШБр про Андріївку: Росія контратакує, але ми знищили 72 бригаду, це важливіше за селище

У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що фактичне знищення 72 бригади армії Росії важливіше за звільнення Андріївки. Про це повідомив пресофіцер з'єднання Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, бригада утримує звільнені території, а ворог намагається контратакувати, б'є артилерією, авіацією та дронами.

"Ми закріплюємося. Люди можуть подумати, що ми звільнили не так багато, але ці посадки та ділянки дуже важливі з військової точки зору. Ми взяли Андріївку і майже знищили цілу 72 бригаду РФ. Це важливіше за саму Андріївку", — сказав Бородін.

Він зазначив, що загарбники застосовують безліч саперних систем і щільно мінують місцевість.

"Ми не можемо собі дозволити наступати, як "Вагнер". Кожен штурм — від двох до трьох тижнів підготовки. У нас інший підхід до штурмових дій", — заявив військовий.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку на Бахмутському напрямку.

17 вересня 80 окрема десантно-штурмова бригада звільнила Кліщіївку поблизу Андріївки.

Це у вечірньому відеозверненні підтвердив президент Зеленський.

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