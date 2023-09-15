Зняте 6 вересня дроном відео Андріївки опублікувало агентство Associated Press.

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Як повідомили у Генштабі, ЗСУ звільнили від окупантів розташоване неподалік Бахмута село Андріївка.

Судячи з відео, яке було зроблено 6 вересня, усі будівлі у селі повністю знищені.

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Білоруські добровольці з полку Калиновського, які воюють у складі ЗСУ, опублікували відео, на якому медики полку входять у звільнену від рашистів Кліщіївку, також розташовану поблизу Бахмута.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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