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Вирви та руїни: Андріївка та Кліщіївка після звільнення від рашистів – відео видео

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15.09.2023, 15:45
Фото - скриншот із відео
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Зняте 6 вересня дроном відео Андріївки опублікувало агентство Associated Press.

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Як повідомили у Генштабі, ЗСУ звільнили від окупантів розташоване неподалік Бахмута село Андріївка.

Судячи з відео, яке було зроблено 6 вересня, усі будівлі у селі повністю знищені.

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Білоруські добровольці з полку Калиновського, які воюють у складі ЗСУ, опублікували відео, на якому медики полку входять у звільнену від рашистів Кліщіївку, також розташовану поблизу Бахмута.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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Сергій Бережний
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