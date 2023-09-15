Снятое 6 сентября дроном видео Андреевки опубликовало агентство Associated Press.

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Как сообщили в Генштабе, ВСУ освободили от оккупантов расположенное неподалеку от Бахмута село Андреевка.

Судя по видео, которое было сделано 6 сентября, все строения в селе полностью уничтожены.

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Беларуские добровольцы из полка Калиновского, воюющие в составе ВСУ, опубликовали видео, на котором медики полка входят в освобожденную от рашистов Клещиевку, также расположенную вблизи Бахмута.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

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