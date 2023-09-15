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"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3 штурмовой рассказали о боях за Андреевку

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 12:37
Бойцы 3 ОШБр (Фото: пресс-служба бригады)

В 3 отдельной штурмовой бригаде рассказали о боях за Андреевку под Бахмутом, которая была освобождена накануне. Об этом сообщил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

По его словам, населенный пункт разрушен насколько, что там даже негде установить украинский флаг. 
Он отметил, что россияне ожесточенно обороняли поселок, был мощный огонь артиллерии, применение дронов-камикадзе и очень плотное минирование. 

"Во время продвижения мы были очень осторожны, чтобы сохранить максимальное количество бойцов. Самой Андреевки уже нет, она полностью уничтожена, но этот квадрат очень важен", — сказал Бородин.

Военный заявил, что враг активно обороняет фланги Бахмута, так как в случае их падения удержание города будет проблемным. 

"Освобождение территории важно для дальнейшего продвижения. Гражданских там не было. Поселок был очень сильно разрушен еще зимой", — резюмировал он.

Андреевка (Карта: deepstatemap.live)

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.

Читайте также: Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72-я бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр 

Дмитрий Гриниченко
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