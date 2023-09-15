"Поселок уничтожен, негде установить флаг". В 3 штурмовой рассказали о боях за Андреевку
В 3 отдельной штурмовой бригаде рассказали о боях за Андреевку под Бахмутом, которая была освобождена накануне. Об этом сообщил пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.
"Во время продвижения мы были очень осторожны, чтобы сохранить максимальное количество бойцов. Самой Андреевки уже нет, она полностью уничтожена, но этот квадрат очень важен", — сказал Бородин.
Военный заявил, что враг активно обороняет фланги Бахмута, так как в случае их падения удержание города будет проблемным.
"Освобождение территории важно для дальнейшего продвижения. Гражданских там не было. Поселок был очень сильно разрушен еще зимой", — резюмировал он.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
- В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
- В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.
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