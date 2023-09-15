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"Селище знищено, нема де встановити прапор". У 3 штурмовій розповіли про бої за Андріївку

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 12:37
Бійці 3 ОШБр (Фото: пресслужба бригади)

У 3 окремій штурмовій бригаді розповіли про бої за Андріївку під Бахмутом, яку було звільнено напередодні. Про це повідомив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, населений пункт зруйнований настільки, що там навіть нема де встановити український прапор.
Він зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.

"Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий", — сказав Бородін.

Військовий заявив, що ворог активно обороняє фланги Бахмута, оскільки у разі їхнього падіння утримання міста буде проблемним.

"Звільнення території важливе для подальшого просування. Цивільних там не було. Селище було дуже сильно зруйноване ще взимку", — резюмував він.

Андріївка (Карта: deepstatemap.live)

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • У ніч проти 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала на Хмельниччині.

Читайте також: Андріївка – ключ до успіху наступу на Бахмут, 72 бригаду РФ розбито вщент – 3 ОШБр

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступбахмутАндріївка3 ОШБр
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