"Селище знищено, нема де встановити прапор". У 3 штурмовій розповіли про бої за Андріївку

У 3 окремій штурмовій бригаді розповіли про бої за Андріївку під Бахмутом, яку було звільнено напередодні. Про це повідомив пресофіцер 3 ОШБр Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, населений пункт зруйнований настільки, що там навіть нема де встановити український прапор.

Він зазначив, що росіяни запекло обороняли селище, був потужний вогонь артилерії, застосування дронів-камікадзе та дуже щільне мінування.

"Під час просування ми були дуже обережні, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Самої Андріївки вже немає, вона повністю знищена, але цей квадрат дуже важливий", — сказав Бородін.

Військовий заявив, що ворог активно обороняє фланги Бахмута, оскільки у разі їхнього падіння утримання міста буде проблемним.

"Звільнення території важливе для подальшого просування. Цивільних там не було. Селище було дуже сильно зруйноване ще взимку", — резюмував він.

15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

У ніч проти 15 вересня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, протиповітряна оборона вранці працювала на Хмельниччині.

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