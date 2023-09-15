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Сили оборони оволоділи Андріївкою і мають успіх під Кліщіївкою, мапа – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 07:00
Сили оборони оволоділи Андріївкою і мають успіх під Кліщіївкою, мапа – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Під час штурмових дій Сили оборони оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, пише відомство.

Українські захисники під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки, зазначили військові.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки, зауважив Генштаб.

Приблизна ситуація під Бахмутом на мапі Deepstate, вона ще не оновлювалась:

Бахмутський напрямок на мапі deestate

  • Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
  • 13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.
  • 14 вересня вона повідомила, що в Андріївці є "певний успіх", але станом на зараз тривають важкі бої.

    Читайте також: ЗСУ мають успіх під Бахмутом. Ключ до міста – Кліщіївка та Берхівка

    Артем Джеріпа
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    війнаГенштаббахмутнаступ ЗСУАндріївкаКліщіївка
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