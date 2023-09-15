Сили оборони оволоділи Андріївкою і мають успіх під Кліщіївкою, мапа – Генштаб

Сили оборони під час штурмових дій оволоділи Андріївкою, мали частковий успіх в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під час штурмових дій Сили оборони оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, пише відомство.

Українські захисники під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки, зазначили військові.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ в районі Богданівки, зауважив Генштаб.

Приблизна ситуація під Бахмутом на мапі Deepstate, вона ще не оновлювалась:

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш раніше повідомив, що Сили оборони мають успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

13 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації у Мар'їнці та Авдіївці.

14 вересня вона повідомила, що в Андріївці є "певний успіх", але станом на зараз тривають важкі бої.

Читайте також: ЗСУ мають успіх під Бахмутом. Ключ до міста – Кліщіївка та Берхівка

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.