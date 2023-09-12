ЗСУ: Маємо успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки

На Бахмутському напрямку росіяни і далі намагаються контратакувати на півночі, проте безуспішно, а на півдні Сили оборони мають успіхи в районі низки населених пунктів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

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За його словами, на північ від Бахмута росіяни продовжують контратакувати, намагаючись відбити раніше втрачені ними позиції, але безуспішно.

"На південному напрямку поблизу Бахмута ми продовжуємо свою наступальну операцію. Зокрема, маємо успіхи поблизу Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Там наші захисники з боями відбивають наші позиції, проганяють противника та змушують його відходити", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що протягом доби росіяни майже 600 разів обстрілювали українські позиції на Бахмутському напрямку, там відбулось вісім боєзіткнень.

Втрати росіян за добу склали 222 окупантів (ймовірно, вбитими та пораненими. – Ред.). Також Сили оборони знищили низку важкої техніки РФ, станцію спостереження "Муром-М", яка транслювала театр бойових дій в реальному режимі, три польові склади з боєприпасами, низку БпЛА, зокрема SuperCam.

Євлаш наголосив, що цей безпілотник зазвичай використовується у цивільних цілях, для картографів: "Можете бачити, що у противника недостатньо сил та засобів, що він використовує навіть такі цивільні засоби для ведення бойових дій".

На Лимано-Купʼянському напрямку росіяни наразі зосередили свої зусилля в районі Новоселівського Сватівського району Луганської області, намагаючись прорвати там оборону ЗСУ, але "б'ються, як риба об лід".

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